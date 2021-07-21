Suriyeli yetim çocuklara annelik ediyor! 10 günlükken yanına aldı

Kendi 4 çocuğu hariç tam 14 yetim çocuğa, annelik yaptı. Suriyeli edebiyat öğretmeni Hulud Saka, savaşta ailelerini kaybeden çocuklara göz kulak oluyor. Kholud Saka da anne ve babasız büyüdü. Bu nedenle kimsesiz kalmanın ne demek olduğunu en iyi bilenlerden. O evinde baktığı çocukların yanı sıra bir dernekte, eşleri savaşta vefat eden kadın ve çocuklara da destek oluyor.

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