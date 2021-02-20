Suriye'nin İdlib kentinde yaşanan şiddetli yağış çadırlarda kalan bölge halkına zor anlar yaşatıyor. Evsiz kalan siviller zeytin ağaçları altında kurdukları çadırlarda zorlaşan kış şartlarıyla mücadele etmeye çalışıyor. Çadırların birçoğu şiddetli yağışa dayanamayarak yıkıldı. Bölge halkının yaşadığı çadır kent çamur deryasına döndü. Yağmur nedeniyle çadırların içi dahi ıslanarak çamura dönüşürken eşyalar da kullanılamaz hale geldi. Avrupa ülkeleri sivil halkın bu durumuna sesiz kalırken Türkiye ise bölge halkının tek destekçisi olarak briket evler inşa ediyor.