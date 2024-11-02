02 Kasım 2024, Cumartesi
A HABER VİDEO
Haberler Yaşam Videoları
Suriye'de çıkan orman yangını Hatay'a sıçradı!

Suriye'de çıkan orman yangını Hatay'a sıçradı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.11.2024 01:47
Suriye’nin Lazkiye kırsalında Badrusiya dağlarında 2 önce orman yangını çıktı. Yangın, kısa sürede büyüyerek sınır hattına yaklaştı. Yükselen alevler, Hatay'ın Samandağ ilçesinden de görüldü. Yangına Suriye itfaiyesinin müdahalesinin sürdüğü öğrenildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Suriye’de çıkan orman yangını Hatay’a sıçradı!
Suriye'de çıkan orman yangını Hatay'a sıçradı!
Otomobilin çarptığı belediye işçisi öldü
Otomobilin çarptığı belediye işçisi öldü
Şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı!
Şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı!
Bakan Bayraktar: Türkiye doğalgazını kendi üretebilir halde
Bakan Bayraktar: “Türkiye doğalgazını kendi üretebilir halde”
Oğluyla tartışan çocuğu ezdi! ’Kazayla oldu’ dedi
Oğluyla tartışan çocuğu ezdi! 'Kazayla oldu' dedi
Çiftlik sahibi çobanı av tüfeğiyle vurdu!
Çiftlik sahibi çobanı av tüfeğiyle vurdu!
Kozan’da asfalt tankeri alev aldı!
Kozan'da asfalt tankeri alev aldı!
Siirt’te 2 milyon balık yavrusu baraj göllerine bırakıldı!
Siirt'te 2 milyon balık yavrusu baraj göllerine bırakıldı!
Otomobil ile çarpışan servis minibüsü yan yattı!
Otomobil ile çarpışan servis minibüsü yan yattı!
Narkotik şubeyi yasa boğan ölüm!
Narkotik şubeyi yasa boğan ölüm!
Kasım indirimleri baş döndürüyor! Dolandırıcıların indirim siteleri!
Kasım indirimleri baş döndürüyor! Dolandırıcıların "indirim" siteleri!
Doğalgaza kademeli fiyat geliyor! Az tüketen az ödeyecek
Doğalgaza kademeli fiyat geliyor! Az tüketen az ödeyecek
Daha Fazla Video Göster