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Suriye sınırındaki toz bulutu günlük hayatı olumsuz etkiledi

İHA
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Giriş: 08.12.2021 16:56
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Suriye üzerinden gelen toz bulutu, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Suriye sınırına yer alan Ceylanpınar ilçesinde Suriye üzerinden gelen toz bulutu, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Toz bulutu nedeniyle gökyüzü sarı renge büründü. Görüş mesafesinin azaldığı ilçede sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Yetkililer, astım hastalarının ve yaşlıların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması uyarısında bulundu.
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Suriye sınırında toz bulutu
Suriye sınırında toz bulutu
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