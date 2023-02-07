07 Şubat 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Suriye Halep'te enkaz altında doğum yaptı

Suriye Halep'te enkaz altında doğum yaptı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.02.2023 10:47
Suriye'nin Halep şehrinde hamile bir kadın enkaz altında doğum yaptı. Kurtarma ekipleri bebeğin sağlıklı olduğunu, annenin ise hayatını kaybettiğini söyledi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden etkilenen Suriye'de arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Halep şehrinde devam eden kurtarma çalışmaları sırasında enkaz altındaki hamile bir kadının doğum yaptığı bildirildi. Kurtarma ekipleri tarafından kurtarılan bebeğin sağlıklı olduğu belirtilirken, enkaz altından çıkarılan kadının ise hayatını kaybettiği kaydedildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Enkaz altında doğum yaptı
Enkaz altında doğum yaptı
Özbekistan’dan 100 kişilik arama kurtarma ekibi
Özbekistan'dan 100 kişilik arama kurtarma ekibi
Gökhan Zan canlı yayında hıçkırarak ağladı
Gökhan Zan canlı yayında hıçkırarak ağladı
Depremzedelere yardım için akın ettiler
Depremzedelere yardım için akın ettiler
Deprem sonrası felaket! İşte son durum
Deprem sonrası felaket! İşte son durum
Taha Duymaz enkaz altında!
Taha Duymaz enkaz altında!
26 saat sonra kurtarıldılar
26 saat sonra kurtarıldılar
Enkazda Yaşam sessizliği
Enkazda "Yaşam" sessizliği
Yürek yakan görüntüler
Yürek yakan görüntüler
Depreme dayanıklı diye satılmıştı! Böyle yıkıldı
Depreme dayanıklı diye satılmıştı! Böyle yıkıldı
26 saat sonra gelen mucize!
26 saat sonra gelen mucize!
İkinci depremin ardından böyle yıkıldı
İkinci depremin ardından böyle yıkıldı
Daha Fazla Video Göster