07 Şubat 2023, Salı
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Suriye Halep'te enkaz altında doğum yaptı
Suriye'nin Halep şehrinde hamile bir kadın enkaz altında doğum yaptı. Kurtarma ekipleri bebeğin sağlıklı olduğunu, annenin ise hayatını kaybettiğini söyledi.
Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden etkilenen Suriye'de arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Halep şehrinde devam eden kurtarma çalışmaları sırasında enkaz altındaki hamile bir kadının doğum yaptığı bildirildi. Kurtarma ekipleri tarafından kurtarılan bebeğin sağlıklı olduğu belirtilirken, enkaz altından çıkarılan kadının ise hayatını kaybettiği kaydedildi.