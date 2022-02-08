Süresiz nafaka dönemi bitiyor

Adalet Bakanı Bozdağ'ın incelemeye aldığı nafaka düzenlemesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. 2 yılın altındaki evliliklerde 5 yıl, 5 ila 10 yıl arasındaki evliliklerde 12 yıl nafaka verilmesi planlanıyor. Avukat Hadi Dündar konu ile ilgili A Haber'de değerlendirmelerde bulundu.

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