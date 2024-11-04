04 Kasım 2024, Pazartesi
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‘Sürekli üşüyorum' diyenler dikkat
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği şu günlerde ‘çok üşüyorum' şikayeti olan kişilere tavsiyede bulunan uzmanlar, üşümenin vücutta farklı hastalıkların habercisi olabileceğine dikkat çekiyor. Hastalıkların önüne geçmek için ise tahlil yapılması ve eksik vitaminlerin tamamlanması önem taşıyor.