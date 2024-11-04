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‘Sürekli üşüyorum' diyenler dikkat

‘Sürekli üşüyorum' diyenler dikkat

İHA
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Giriş: 04.11.2024 12:08
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği şu günlerde ‘çok üşüyorum' şikayeti olan kişilere tavsiyede bulunan uzmanlar, üşümenin vücutta farklı hastalıkların habercisi olabileceğine dikkat çekiyor. Hastalıkların önüne geçmek için ise tahlil yapılması ve eksik vitaminlerin tamamlanması önem taşıyor.
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