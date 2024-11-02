Şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı!

Çorum'da İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekiplerinin Söğütlüevler Caddesi üzerinde yaptıkları uygulamada, şüphe üzerine durdurulan araçta 30 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Araç sürücüsü İ.B. gözaltına alınırken araç incelenmek üzere çekici ile polis merkezine götürüldü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN