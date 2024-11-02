02 Kasım 2024, Cumartesi
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Şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı!
Çorum'da İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekiplerinin Söğütlüevler Caddesi üzerinde yaptıkları uygulamada, şüphe üzerine durdurulan araçta 30 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Araç sürücüsü İ.B. gözaltına alınırken araç incelenmek üzere çekici ile polis merkezine götürüldü.