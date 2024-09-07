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Süper tayfun Yagi Çin’i vurdu! 400 bin kişi tahliye edildi

Süper tayfun Yagi Çin’i vurdu! 400 bin kişi tahliye edildi

Figen Koçak
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.09.2024 13:47
2024 yılının en güçlü ikinci süper tayfunu Yagi Çin'i vurdu. Rüzgarın hızı saatte 234 km'ye ulaştı. Çin'de 400 bin kişi tahliye edildi.
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