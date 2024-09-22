“Süper Hücre” evi bu hale getirdi

Adana’da dün etkili olan “Süper Hücre” olayı nedeniyle oluşan aşırı yağmurdan dolayı gece bir evin damının sundurma kısmı ile balkonu çöktü. Evde yalnız yaşayan kadının yaralanmadığı öğrenildi.

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