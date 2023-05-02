Süper hızlı tren ne zaman yollarda?

Yüksek hızlı tren ile ulaşım kolaylığı yayılıyor. 8 ilden 52 ile yükseltilecek. Peki süper hızlı tren çalışmaları ne zaman başlayacak? Hangi, illere YHT yapılacak? Yeni bağlantı rotaları neresi olacak? İnşaat Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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