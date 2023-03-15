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Sünnet düğününde servet takıldı!

İHA
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Giriş: 15.03.2023 09:28
Kars'ın en büyük aşiretlerinden biri olan Mılli aşiretinin Sultanbeyli'de düzenlediği sünnet düğününde milyonlar havada uçuştu. Gecenin sonunda 11 milyon 750 bin TL toplandı.
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