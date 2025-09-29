Sumud Filosundaki Türk Aktivist Samed Turan A Haber’de

Sumud filosu katil İsrail'in ablukasını kırmak ve yardım ulaştırmak için Gazze'ye gidiyor. Peki, filo şu an nerede? Filoda bulunan Türk Aktivist Samed Turan A Haber canlı yayınında yaşadıklarını anlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN