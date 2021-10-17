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Sultangazi’de zihinsel engelli genci darbeden kişi kamerada

DHA
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Giriş: 17.10.2021 12:12
Sultangazi'de iddiaya göre, zihinsel engelli bir genç, kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi tarafından sokak ortasında darbedildi. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde darp anlarında sokakta bulunan vatandaşların o anları film seyreder gibi izledikleri görüldü.

Olay, Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Zihinsel Engelli olduğu öğrenilen Nezir Demirbaş, bir kişi tarafından sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle sokak ortasında darbedildi.

Sokakta bulunanların film izler gibi izlediği o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, engelli genci yere düşüren kişinin küfürler ettiği, sokaktakilerin, 'yapma günahtır' dediği duyuluyor.

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