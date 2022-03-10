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Sultangazi’de yolda kalan İETT otobüsünü vatandaşlar itti

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Giriş: 10.03.2022 17:01
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle yolda kalan İETT otobüsünü vatandaşlar iterek kurtardı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Sultangazi'de kar ile kaplı yolda İETT otobüsleri mahsur kaldı. İsmetpaşa Mahallesi'nde kar yağışı nedeniyle yolda kalan İETT otobüsünü vatandaşlar itti. Yoğun kar yağışı nedeniyle gidemeyen İETT otobüsü yolcuların yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı. Vatandaşları İETT otobüsünü ittiği anlar kameralara yansıdı.

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Yolda kalan İETT otobüsünü vatandaşlar itti
Yolda kalan İETT otobüsünü vatandaşlar itti
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