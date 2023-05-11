Sultangazi'de trafikte uyardı; darbedilmekten kurtulamadı

Olay, Yunus Emre Mahallesi Yunus Emre Bulvarı'nda gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki bir aracın kırmızı ışıkta geçtiğini fark eden bir başka sürücü kornaya basarak, tepki gösterdi. Araç sürücüsü ve yanındaki arkadaşı kendilerine tepki gösteren sürücüye hakaret etti. Taraflar arasında sözlü tartışma başladı. İddiaya göre, aracını park eden sürücü, tartıştığı kişilere doğru koşarak saldırdı. Araçtan inen 2 kişi, kendilerini uyaran kişiyi darbetmeye başladı. İki saldırganın tekme ve yumruklarla darbettiği sürücü yere düştü. İki saldırgan yerde kurtulmaya çalışan kişiyi darbetmeye dakikalarca devam etti. O sırada ' Yardım edin' sesini duyan çevredeki bir kişi, tarafları ayırmaya çalışsa da bunda başarılı olamadı. İki saldırgan, olaya müdahale eden kişiyi de uzaklaştırdı.