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Sultangazi'de trafiği altüst ettiler

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Giriş: 01.08.2021 16:24
Son dakika haberi... İstanbul Sultangazi'deki iki ayrı noktada asker uğurlama konvoyu vardı. Trafiğin altüst edildiği görüldü. Asker uğurlamak için bir araya gelen vatandaşlar, Eski Edirne Asfaltı Caddesi'ni otomobilleri ile kapatarak oyun oynadı.

İstanbul Sultangazi'deki iki ayrı noktada asker uğurlama konvoyu vardı. Trafiğin altüst edildiği görüldü.

KORNAYA BASARAK TEPKİ GÖSTERDİLER
Sultangazi'de asker uğurlamasında istenmeyen görüntüler ortaya çıktı. Akşam saatlerinde asker uğurlaması için bir araya gelen vatandaşlar, oluşturdukları konvoy ile trafiğin yoğun olduğu noktalardan biri olan Eski Edirne Asfaltı Caddesi'ni kapatıp oyun oynadı. Caddede uzun kuyruklar oluşurken diğer sürücüler ise korna basarak tepki gösterdi.

'PES' DEDİRTTEN GÖRÜNTÜ
Bir başka asker uğurlamasında ise bir araya gelen vatandaşlar araçlarıyla konvoy yaptı. Sultangazi Arnavutköy yolunun Habibler mevkiinde konvoydakiler zikzak çizerek trafiği tehlikeye düşürdü. O anlar seyir halindeki bir başka araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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Trafiği altüst ettiler
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