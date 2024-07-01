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Sultangazi'de tıraş olup 600 lira ücreti ödemeden böyle kaçtılar

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 01.07.2024 15:41
Sultangazi'de bir berbere gelen 2 kişi, 2 saat süren işlemin ardından 600 lira olan ücreti ödemeden kaçtı. Arkadaşlarını beklediklerini söyleyen 2 suç ortağının fotoğraf çekilme bahanesiyle kaçtıkları anlar kameraya yansıdı.
Tıraş olup 600 lira ücreti ödemeden böyle kaçtılar
Tıraş olup 600 lira ücreti ödemeden böyle kaçtılar
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