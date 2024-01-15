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Sultangazi'de temel kazısı sırasında bina kaydı

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.01.2024 11:50
İstanbul Sultangazi'de bir inşaatın temel kazısı sırasında yan tarafta bulunan binanın temeli zarar gördü. Apartmanda çatlaklar oluştu. Çevredeki binalar tedbir amaçlı boşaltıldı. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek Tosun olay yerinden aktardı.
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