Sultangazi’de taciz iddiası ortalığı karıştırdı!

Sultangazi'de market sahibi Osman Ü.'nün, 10 yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddiası ortalığı karıştırdı. Olay sonrası taciz şüphelisinin iş yeri, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kurşunlandı. Gözaltına alınan taciz şüphelisinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.