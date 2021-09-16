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Sultangazi'de taciz iddiası ortalığı karıştırdı!

DHA
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Giriş: 16.09.2021 12:39
Sultangazi'de market sahibi Osman Ü.'nün, 10 yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddiası ortalığı karıştırdı. Olay sonrası taciz şüphelisinin iş yeri, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kurşunlandı. Gözaltına alınan taciz şüphelisinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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