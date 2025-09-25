25 Eylül 2025, Perşembe

Sultangazi'de sürücülerin ters yön tartışması: 'Polis çağır' dedi 9 bin lira ceza yedi
Sultangazi'de sürücülerin ters yön tartışması: 'Polis çağır' dedi 9 bin lira ceza yedi

Sultangazi’de sürücülerin ters yön tartışması: 'Polis çağır' dedi 9 bin lira ceza yedi

Giriş: 25.09.2025 12:10
Sultangazi'de sokakta tek yön tabelası olmasına rağmen ters yönde ilerlediği iddia edilen minibüs şoförü, kendisine 'Polisi çağıracağım' diyen otomobil sürücüsüykle tartıştı. Olay sonrası harekete geçen ekipler 'Polis çağır sıkıntı yok' diyen minibüs şoförüne 'Ters yönde araç kullanmaktan' 9 bin 267 lira para cezası kesti.
