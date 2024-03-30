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Sultangazi'de sokak ortasında komşular arasında sopalı kavgası

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Giriş: 30.03.2024 16:27
Sultangazi'de komşular arasında çıkan tartışma sopalı kavgaya döndü. Sokak ortasında kadın ve erkekler sopalarla birbirlerine girdi. O anlar başka bir mahalle sakinin cep telefonu kamerasına yansıdı.
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