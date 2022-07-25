25 Temmuz 2022, Pazartesi
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Sultangazi’de sokak ortasında dehşet! Takip ettiği kadını sırtından peş peşe bıçakladı
İstanbul’un Sultangazi ilçesinde 34 yaşındaki Ayfer Orak, kendisini takip eden 57 yaşındaki Abdullah Körük tarafından sırtından tam 3 defa bıçaklandı. Emniyetin yaptığı araştırma neticesinde, Körük ile Orak'ın 4 ay önce tanıştığı ve Orak'ın evlilik vaadi ile Körük'ten tam altın, çeyrek altın ve 500 TL para aldığının tespit edildiği öğrenildi.