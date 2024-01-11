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Sultangazi'de sohbet ederken önce güldü sonra ateş etti

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Giriş: 11.01.2024 14:26
Sultangazi'de bir kişi, takip ettiği kişinin peşinden iş yerine kadar geldi. İş yerinin önünde bu kişi ile sohbet eden şüpheli, bir süre güldükten sonra silahla ateş ederek karnından vurdu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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