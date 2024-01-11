11 Ocak 2024, Perşembe
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Sultangazi'de sohbet ederken önce güldü sonra ateş etti
Sultangazi'de bir kişi, takip ettiği kişinin peşinden iş yerine kadar geldi. İş yerinin önünde bu kişi ile sohbet eden şüpheli, bir süre güldükten sonra silahla ateş ederek karnından vurdu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.