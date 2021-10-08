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Sultangazi'de silahlı saldırı kamerada

İHA
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Giriş: 08.10.2021 11:09
Sultangazi'de seyir halindeki sürücü, silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonrası sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği panelvanı, çevredeki bir esnaf direksiyonu tutatak kontrol altına almaya çalıştı. Araç direğe çarparak dururken, silahlı saldırı anı ve sonrasında yaşananlar saniye saniye kamerasına yansıdı.

Olay İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Aracıyla seyir halinde olan F.T., ikamet ettiği sokağa geldiği esnada iddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan H.T.'nin silahlı saldırısına uğradı. Silahtan çıkan kurşunlar F.T.'nin sağ koluna ve sağ bacağına isabet etti. Saldırgan H.T., olay yerinden koşarak kaçarken, panelvan araçta bulunan F.T., direksiyon hakimiyetini kaybetti. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar F.T.'nin yardımına koştu. Market sahibi ise kontrolden çıkan panelvanın direksiyonunu tutarak aracı kontrol altına aldı. Saldırıdan haberdar olan F.T.'nin ailesi de olay yerine geldi. F.T., özel araçla hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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