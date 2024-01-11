Sultangazi'de sağlık görevlisine taciz iddiası! O anlar kameraya yansıdı

İstanbul Sultangazi'de, iddiaya göre bir sokağa dadanan şüpheli, birer gün arayla işe giden iki sağlık görevlisi kadını taciz etti. Kadınlardan biri, yaşadığı korku ile çığlık atarken sesi duyanlar vatandaşlar, kadının yardımına koştu. O anlar güvenlik kameralarına yansırken sağlık çalışanlarından biri yaşadığı korku dolu anları anlattı.