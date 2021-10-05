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Sultangazi’de polisin takibinden kaçarken taksiye çarptı

DHA
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Giriş: 05.10.2021 12:03
Sultangazi’de, sürücüsünün polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtığı otomobil, takip sırasında taksiye çarptı. Kazanın ardından yakalanan otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı. Kaza anı ve sonra yaşananlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, Eski Edirne Asfaltı'nda meydana geldi. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli kişilerin olduğu otomobili durdurmak istedi. Otomobil sürücüsü S.S., polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak aracıyla kaçmaya başladı. Polis ekipleri, kaçan sürücüyü takibi sürdürdü. Nefes kesen takip sırasında otomobil, İsmetpaşa Mahallesi'nde seyir halindeki taksiye arkadan çarparak durdu. Her iki araçta da hasar meydana gelirken, sürücü S.S., ve otomobilde bulunan arkadaşı S.M.E., polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan iki şüpheli sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Otomobil sürücüsünün asker kaçağı olduğu için polisin ?dur? ihtarına uymadığı öğrenildi. Polisin nefes kesen takibi ve kaza anı cep telefonu kameralarına yansıdı.

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