Sultangazi'de piknik faciayla bitti!

Sultangazi'de, 4 arkadaşı ile piknik yapan, 15 yaşlarındaki Elif Ç. arkadaşlarının iddiasına göre uçurumdan atladı. İddiaya göre Elif Ç.'nin iki erkek arkadaşı olay yerinden kaçarken, iki kız arkadaşı ise olay yerinde saatlerce ağladı. Ekipler uçurumdan düşen Elif Ç'nin cesedinin bulunduğu kayalık alandan çıkarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 4 saat süren çalışmalar sonucu genç kızın cesedi bulunduğu yerden çıkarıldı.