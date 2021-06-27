27 Haziran 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Sultangazi'de piknik faciayla bitti!

Sultangazi'de piknik faciayla bitti!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.06.2021 15:12
Sultangazi'de, 4 arkadaşı ile piknik yapan, 15 yaşlarındaki Elif Ç. arkadaşlarının iddiasına göre uçurumdan atladı. İddiaya göre Elif Ç.'nin iki erkek arkadaşı olay yerinden kaçarken, iki kız arkadaşı ise olay yerinde saatlerce ağladı. Ekipler uçurumdan düşen Elif Ç'nin cesedinin bulunduğu kayalık alandan çıkarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 4 saat süren çalışmalar sonucu genç kızın cesedi bulunduğu yerden çıkarıldı.
Sultangazi'de piknik faciayla bitti!
Sultangazi'de piknik faciayla bitti!
Siirt'te Jandarmaya ateş açıldı
Siirt'te Jandarmaya ateş açıldı
Vatandaşlar böyle müdahale etti
Vatandaşlar böyle müdahale etti
Yerleşim yerlerini tehdit ediyor mu?
Yerleşim yerlerini tehdit ediyor mu?
İstanbul'un başarılı kadınları
İstanbul'un başarılı kadınları
Muğla'da orman yangını
Muğla'da orman yangını
Türkiye normalleşiyor
Türkiye normalleşiyor
İnsan yüzlü örümcek şoke etti
İnsan yüzlü örümcek şoke etti
Ölümcül kapışma kamerada
Ölümcül kapışma kamerada
YKS maratonu devam ediyor!
YKS maratonu devam ediyor!
Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
9 katlı boş bina çöktü
9 katlı boş bina çöktü
Daha Fazla Video Göster