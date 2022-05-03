Sultangazi’de park kana bulandı! 'Anne sırtımdan vuruldum, sakin ol!’

İstanbul'da, iki şahıs parkta silahlı saldırıya uğradı. Yaralılardan Yusuf T. yerde yatarken aradığı annesine, sakin olmasını, sırtından vurulduğunu söyledi. O anlar cep telefonu kamerasına anbean yansırken etraftaki vatandaşlar yerde yatan gencin ayağa kalkmaya çalışmasıyla "Kalkma yerde yat, ambulans gelecek" sözleri de kayıtlara yansıdı.