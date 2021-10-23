Sultangazi'de otomobilin önündeki araca çarpıp, refüje çıktığı anlar kamerada

Sultangazi’de sürücünün kontrolünden çıkan otomobil önce önündeki araca çarptı ardından da refüje çıkarak askıda kaldı. Yaşanan kaza anı ise güvelik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Kaza, saat 09.15 sıralarında Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, E.T. idaresindeki otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak önce Ü.U.'nun kullandığı hafif ticari araca çarptı, ardından da refüje çıkarak ağaçlara çarparak durdu. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, trafikte yoğunluk oluştu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipler dubalarla yolda önlem alıp, trafiğin akışını sağladı. Yapılan çalışmaların ardından araçların kaldırılmasıyla cadde üzerindeki trafik normale döndü.