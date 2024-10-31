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Sultangazi'de oto tamirhanesinde korkutan yangın

Sultangazi'de oto tamirhanesinde korkutan yangın

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 31.10.2024 16:14
Sultangazi'de akaryakıt istasyonunun bitişiğindeki oto tamirhanesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, tamirhanedeki bir araç hasar gördü. Facianın ucuz atlatıldığı yangın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sultangazi’de oto tamirhanesinde korkutan yangın
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