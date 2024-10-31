31 Ekim 2024, Perşembe
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Sultangazi'de oto tamirhanesinde korkutan yangın
Sultangazi'de akaryakıt istasyonunun bitişiğindeki oto tamirhanesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, tamirhanedeki bir araç hasar gördü. Facianın ucuz atlatıldığı yangın cep telefonu kamerasına yansıdı.