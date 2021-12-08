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Sultangazi’de önce otomobiline çarptılar, sonra darbettiler

DHA
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Giriş: 08.12.2021 13:00
Sultangazi’de 4 kişi, kullandıkları otomobille park halindeki otomobile çarptı, ardından sürücüsünü darp etti. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Malkoçoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İşten dönen Yasin Karaaslan (28), park halindeki otomobilinin içerisinde telefonla konuştuğu sırada, başka bir otomobil sokağa geldi. Aynı mahallede yasayan 4 kişi içinde bulundukları otomobille, Karaaslan'ın park halindeki otomobiline çarptı. Otomobilden inerek tepki gösteren Karaaslan'ı diğer otomobildekiler darp etti. İddiaya göre, Karaaslan'ı darbeden kişiler, cebinde bulunan bir miktar parayı da zorla aldı. Daha sonra kaçarak otomobiline binen Karaaslan, olay yerinden uzaklaştı. Polis merkezine giden Karaaslan, kendisine saldıran kişileri tanıdığını ve aralarında daha önceden bir husumet bulunmadığını belirterek, şikayetçi oldu. Hastaneye götürülen Karaaslan, 14 gün iş göremez raporu aldı.

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