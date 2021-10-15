15 Ekim 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Sultangazi’de okul çıkışı öğrenci kavgası, tekme tokat dövdüler

Sultangazi’de okul çıkışı öğrenci kavgası, tekme tokat dövdüler

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.10.2021 10:24
Güncelleme:15.10.2021 10:24
Sultangazi’de cadde ortasında bir grup öğrenci, okul çıkışı tartıştıkları arkadaşlarını tekme tokat dövdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi. Okuldan çıkan bir grup öğrenci aralarında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine gruptaki bir öğrenci, arkadaşları tarafından tekme, tokat ve yumruklarla darbedildi. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sonlandırılırken, o anlar bir cep telefonu kamerasına yansıdı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sultangazi’de okul çıkışı öğrenci kavgası
Sultangazi’de okul çıkışı öğrenci kavgası
Uygulama noktasında polisi sürükledi!
Uygulama noktasında polisi sürükledi!
Ankara’da benzinlik istasyonunda bıçaklı saldırı kamerada
Ankara’da benzinlik istasyonunda bıçaklı saldırı kamerada
Kanalizasyonda çıkan duman korku dolu anlar yaşattı
Kanalizasyonda çıkan duman korku dolu anlar yaşattı
İstanbul’da bitmeyen trafik çilesi
İstanbul'da bitmeyen trafik çilesi
Diyarbakır’da paniğe neden olan esrarengiz duman! Video izle
Diyarbakır’da paniğe neden olan esrarengiz duman! Video izle
İstanbul ve birçok il için kuvvetli yağış uyarısı!
İstanbul ve birçok il için kuvvetli yağış uyarısı!
Gaziantep’te skandal olay! Sınıf ortasında öğrencisini tokatladı
Gaziantep'te skandal olay! Sınıf ortasında öğrencisini tokatladı
Aracıyla sevgilisinin üzerinden geçti!
Aracıyla sevgilisinin üzerinden geçti!
Komşusunu tehdit etmişti! Kavga görüntüleri ortaya çıktı
Komşusunu tehdit etmişti! Kavga görüntüleri ortaya çıktı
Korkunç anlar! Üzerinden araç geçen çocuk...
Korkunç anlar! Üzerinden araç geçen çocuk...
Kadın polisin ölümü aydınlatıldı!
Kadın polisin ölümü aydınlatıldı!
Daha Fazla Video Göster