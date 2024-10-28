Sultangazi’de marketten hırsızlık kamerada

Sultangazi'de, aynı caddede bulunan 2 farklı markete giren 2 şüpheli, çok sayıda ürünü çalarak elbiselerinin içine sakladı. Market çalışanları tarafından fark edilen şüpheliler, yakalanarak polise teslim edildi. Hırsızlık anları ise, güvenlik kamerasına yansıdı.