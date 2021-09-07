Sultangazi'de lastik deposunda yangın! Mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı

Sultangazi'de gece saatlerinde bir firmaya ait otomobil lastiklerinin depolandığı iş yerinde yangın çıktı. Lastiklerin bulunduğu depodan yükselen dumanları gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Bu sırada yangının çıktığı iş yerinin bulunduğu binada oturan bazı vatandaşlar panikle evlerinden dışarı çıkarken bazıları da binaya ait kapalı otoparktaki otomobillerini dışarı çıkardı.