22 Aralık 2023, Cuma
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Sultangazi'de kız arkadaşını beklerken otomatik silahlarla saldırıya uğradı!
Olay, 21.40 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi'nde bulunan bir otelin önünde meydana geldi. İddiaya göre kaldığı otele ziyarete gelen kız arkadaşını karşılamak üzere dışarı çıkan Mustafa Özdoğan, otomobille otelin önüne gelen iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Otomatik silahların kullanıldığı saldırıda, vücuduna çok sayıda mermi isabet eden Özdoğan olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırganlar olay yerine geldikleri otomobille olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.