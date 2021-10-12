Sultangazi'de karantinadaki Rana'ya muhtardan doğum günü sürprizi

Sultangazi’de karantinada olduğu için doğum gününü kutlayamayan Rana'ya ailesi ve mahalle muhtarı sürpriz doğum günü yaptı. 9 yaşına giren Rana hem çok mutlu olduğunu, hem de çok şaşırdığını ifade etti.

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Sultangazi'de yaşayan ve önceki gün 9 yaşına giren Rana Karabayır, her yıl ailece kutladıkları doğum gününü karantinada oldukları için bu yıl kutlayamadı. Küçük kızın üzüldüğünü fark eden baba Orhan Karabayır ise mahallenin muhtarı ve aynı zamanda da çocukluk arkadaşı olan İsmail Karcıoğlu ile süpriz doğum günü düzenlediler. Kapıyı açtığında elinde bir pasta ile muhtar amcasını ve eşini karşısında gören küçük Rana ise çok mutlu oldu ancak karantinada oldukları için kapı önünden kendisi için özel olarak hazırlanan pastanın üzerindeki mumları üfleyerek söndürdü o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.