Sultangazi’de kan donduran kaza! 5 yaşındaki çocuk servis minibüsünün altında can verdi

İstanbul Sultangazi'de karşıdan karşıya geçmeye çalışan 5 yaşındaki Muhammed Enes Memiş, 5 ton ağırlığında olan servis minibüsünün altında ezildi. Olay anında hayatını kaybeden kazanın görüntüleri adeta kan dondurdu. Memiş'in abisinin de 2021 yılında trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi. İşte o anlar...