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Sultangazi'de inanılmaz kurtuluş kamerada!

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Giriş: 18.11.2023 12:39
Sultangazi'de kaldırımda yürürken yediği simit parçasının boğazına kaçması sonucu nefes alamayan 14 yaşındaki zihinsel engelli kız çocuğu Heimlich manevrası ile kurtarıldı. O anlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Sultangazi’de inanılmaz kurtuluş kamerada!
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