23 Şubat 2023, Perşembe
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Sultangazi'de ilginç kaza kamerada! Çarptığı aracı kaldırıma itip yerine park etti
Sultangazi'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, kullandığı otomobille park halindeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle park halindeki otomobil kaldırıma çıkarken, diğer otomobil kendi çevresinde döndükten sonra durabildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.