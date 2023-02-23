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Sultangazi'de ilginç kaza kamerada! Çarptığı aracı kaldırıma itip yerine park etti

DHA
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Giriş: 23.02.2023 11:46
Sultangazi'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, kullandığı otomobille park halindeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle park halindeki otomobil kaldırıma çıkarken, diğer otomobil kendi çevresinde döndükten sonra durabildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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