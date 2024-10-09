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Sultangazi'de ilginç hırsızlık kamerada

Sultangazi'de ilginç hırsızlık kamerada

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.10.2024 14:47
Sultangazi'de bir iş yerine giren 2 hırsız, 400 bin lira değerinde elektronik eşya ve inşaat malzemesi çaldı. Hırsızlar, 1 buçuk saat boyunca kaldıkları iş yerinden çıkarken delil bırakmamak için güvenlik kamerası sistemini de çalarak kayıplara karıştı. Şüphelilerin çaldıkları ürünlerle olay yerinden uzaklaştıkları anlar çevredeki bir başka iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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