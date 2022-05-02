02 Mayıs 2022, Pazartesi
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Sultangazi'de İETT otobüsü araziye uçtu
Sultangazi'de sefere kısa süre önce başlayan İETT otobüsü yol kenarındaki araziye uçtu. Otobüsün henüz yolcu almamış olması olası bir facianın önüne geçerken, şoför kazayı yara almadan atlattı.