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Sultangazi'de hastane önünde tekme tokat ve terlikle kavga kamerada!

DHA
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Giriş: 27.07.2022 12:38
Sultangazi'de darp edildiğini öne süren kadın şikayetçi olduğu kadınlarla hastane önünde tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, polis tarafları güçlükle ayırdı. Tarafların birbirlerine tekme, tokat ve terliklerle saldırdıkları kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sultangazi’de tekme tokat kavga kamerada!
Sultangazi'de tekme tokat kavga kamerada!
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