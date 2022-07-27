27 Temmuz 2022, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Sultangazi'de hastane önünde tekme tokat ve terlikle kavga kamerada!
Sultangazi'de darp edildiğini öne süren kadın şikayetçi olduğu kadınlarla hastane önünde tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, polis tarafları güçlükle ayırdı. Tarafların birbirlerine tekme, tokat ve terliklerle saldırdıkları kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.