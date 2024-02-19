Sultangazi'de faciadan dönüldü! Beton mikseri İETT otobüsüne çarptı

ultangazi'de yolcu almak için durağa yaklaşan İETT otobüsüne, arkadan gelen beton mikseri çarptı. Kazada beton mikseri şoförü ve otobüsteki 3 yolcu yaralandı. Faciadan dönülen kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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