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Sultangazi'de eve girmeye çalışan yılanı kedi engelledi

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 15.07.2024 15:10
Sultangazi'de 'Kara Çocuk' isimli kedi pencerede dinlendiği sırada eve girmeye çalışan yılanı fark ederek kavgaya tutuştu. Yılan yakalanarak doğal yaşamına bırakıldı. Ev sahibi Sedat Soysal, "Kedimiz olmasaydı o yılan kapıdan içeri girerdi. Allah muhafaza belki birisini ısırır, birisini zehirlerdi" dedi.
Eve girmeye çalışan yılanı kedi engelledi
Eve girmeye çalışan yılanı kedi engelledi
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