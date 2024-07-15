15 Temmuz 2024, Pazartesi
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Sultangazi'de eve girmeye çalışan yılanı kedi engelledi
Sultangazi'de 'Kara Çocuk' isimli kedi pencerede dinlendiği sırada eve girmeye çalışan yılanı fark ederek kavgaya tutuştu. Yılan yakalanarak doğal yaşamına bırakıldı. Ev sahibi Sedat Soysal, "Kedimiz olmasaydı o yılan kapıdan içeri girerdi. Allah muhafaza belki birisini ısırır, birisini zehirlerdi" dedi.