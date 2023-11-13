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Sultangazi'de eski eşini öldüren şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

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Giriş: 13.11.2023 16:41
Sultangazi'de eski eşini önce tabancayla vuran, daha sonra bıçakla boğazını keserek öldüren şüphelinin ifadesi ortaya çıktı. Suçunu itiraf eden Tuncay Sağ, polise verdiği ifadede, Çamaşırlarımı yıkatmak için onun evine gitmiştim. Mutfakta konuşurken gideceği düğünde giyeceği elbisenin resmini gösterdi. 'Senle evliyken bunları bana giydirmiyordun' dedi. Aramızda tartışma çıktı. Kendimi kaybettim dediği öğrenildi.
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