11 Haziran 2023, Pazar
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Sultangazi'de eşini ve kızını rehin aldı; polis silahla bacağından vurdu
Sultangazi'de iddiaya göre alkol aldıktan sonra 5 yaşındaki kızı ve eşi Öncü Özen'i bıçakla rehin alan Bilal Özen'i, polis bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. Öncü Özen polise, 'Kocamı bırakın' diyerek tepki gösterdi. Bilal Özen'in vurulduktan sonra da polise direndiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.