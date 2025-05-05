05 Mayıs 2025, Pazartesi
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Sultangazi'de düğün çıkışı kanlı saldırı: 19 yaşındaki genç kurşunların hedefi oldu
Sultangazi'de gece saatlerinde arkadaşının düğününden çıkan 19 yaşındaki genç, aracıyla sokak üzerinde ilerlediği sırada kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan genç hastaneye kaldırırken, olay yerine gelen anne ise sinir krizi geçirdi.