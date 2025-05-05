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Sultangazi’de düğün çıkışı kanlı saldırı: 19 yaşındaki genç kurşunların hedefi oldu

Sultangazi'de düğün çıkışı kanlı saldırı: 19 yaşındaki genç kurşunların hedefi oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 05.05.2025 17:29
Sultangazi'de gece saatlerinde arkadaşının düğününden çıkan 19 yaşındaki genç, aracıyla sokak üzerinde ilerlediği sırada kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan genç hastaneye kaldırırken, olay yerine gelen anne ise sinir krizi geçirdi.
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Sultangazi’de düğün çıkışı kanlı saldırı: 19 yaşındaki genç kurşunların hedefi oldu
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