Sultangazi’de düğün çıkışı kanlı saldırı: 19 yaşındaki genç kurşunların hedefi oldu

Sultangazi'de gece saatlerinde arkadaşının düğününden çıkan 19 yaşındaki genç, aracıyla sokak üzerinde ilerlediği sırada kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan genç hastaneye kaldırırken, olay yerine gelen anne ise sinir krizi geçirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN