Sultangazi'de dehşeti yaşayan kadın konuştu: 'Seni öldüreceğim' diye tehdit ediyor

Yaşadıklarını anlatan G.İ. "Gidecek yerim yok çok mağdurum. Devletin bu olayları görüp bu adamın kötülük yapacağına karar verip bu adamı içeri almaları lazım. Herkesin başına bela olacak. Şu anda şikayetçiyim. Ev hapsiyle ayağına kelepçe takacağız dediler. Ama bu da bir yere kadar. 3 ay sürüyor o da bitiyor" dedi.