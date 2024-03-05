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Sultangazi'de dehşet anları kamerada: Maskeli 4 kişi kalaşnikofla işyerini basıp bekçiyi rehin aldı

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Giriş: 05.03.2024 14:26
Sultangazi'de birinde kalaşnikof tüfek diğerlerinde ise tabanca olan maskeli 4 kişi, iş merkezini basarak bekçiyi rehin aldı. Tekstil fabrikası sahibinin bulunduğu kata çıkan saldırganlar, işyeri sahibinin yerinde olmadığını görünce bekçiyi bırakarak geldikleri araçla kaçtı. Dehşet anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Maskeli 4 kişi kalaşnikofla işyerini basıp bekçiyi rehin aldı
Maskeli 4 kişi kalaşnikofla işyerini basıp bekçiyi rehin aldı
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